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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamento çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülemez değil" dedi.

Siyaset / 13 Ocak 2017 Cuma 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, "Parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçim düşünülebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'BU İŞ HAFTA İÇİNDE TAMAM'
'Demokratik olmayan yaklaşımlar oldu, geçti. Öyle veya böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Bir milletvekilinin burunun kırılması, afedersinin birin ayağının dişlenmesi çok çirkin. Öyle veya böyle bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu işin asıl sahibi millet. Asıl kararı millet verecek. Öyleyse bu telaş niye?

'SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR'
Tek adamcılık gibi laflar ediliyor. Tek adamcılık konuşulacaksa, bunu uygulayan tek parti CHP'dir. Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız. Eğer yönetici siyasetçi başarılıysa bundan netice alınır. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Burada alınan neticeler ortada. İş gelip siyasetçilere dayanıyor. Koalisyonlarla netice alındı mı? İstikrarın olmadığı ülkede netice alınabilir mi? Parlamento çalışılmaz hale getirilirse seçim konusu da gündeme gelebilir. Kavga gürültüye gerek yok, gelin parlamentoda söyleyeceğinizi söyleyin.

(Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi) Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi söz konusu olamaz. Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek KKTC'ye bırakılır, açık maraş- kapalı maraş geneye bırakılır. Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Bir dönem KKTC, iki dönem Rumlar yönetebilir. Adil kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur dedik.

(Dövizdeki durum) Tekrar bir değerlendirme yapacağız. Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin, TL'ye dönüştürsün. TL'ye dönüştürülürse piyasalar rahatlayacaktır.

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