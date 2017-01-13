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Çöken bina 5 yaşındaki ikizleri ayırdı

Zeytinburnu’na akşam saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazı 5 yaşındaki ikizleri birbirinden ayırdı. İkizlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 23:08
Çöken bina 5 yaşındaki ikizleri ayırdı

Zeytinburnu’na akşam saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişi yaşamını yitirmişti. Enkazın 5 yaşındaki ikizleri ayırdığı ortaya çıktı. Dedeleri tarafından anaokulundan alınarak eve götürülürken dedeleri ile birlikte enkaz altında kalan ikizlerden Mehmet Özdener’in hayatını kaybederken kardeşi Ahmet Özdener ise yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Ahmet Özdener ise Samatya Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden ikizlerden Mehmet Özdener’den geriye ise anaokulundan çekildiği bir video kaldı. Videoda çocuğun okulun bir etkinliğinden arkadaşlarıyla birlikte çalınan müziği alkışladığı görülüyor. Kaynak : İHA


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