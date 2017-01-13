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CHP'li Özel'e Şamil Tayyar'dan tokat gibi yanıt

CHP'li Özgür Özel'in "Gelsin Şamil Tayyar beni ısırsın" sözlerine Şamil Tayyar Twitter'dan yanıt verdi.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 00:11
CHP'li Özel'e Şamil Tayyar'dan tokat gibi yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 5. maddesinin görüşmelerinde AK Parti ile CHP'liler arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunun da kırıldığı kavgada hem AK Parti hem de CHP'de yaralanan vekiller oldu.

AK Partili Şamil Tayyar, Muhammet Balta'nın Meclis'te kavga esnasında ısırıldığını söyledi. Bu iddiaya yanıt veren CHP'li Özel, 'Gidin o milletvekiline sorun, bu ayağın nasıl oldu diye; ‘bir milletvekili o arbedede eğildi benim ayağımı ısırdı' derlerse gelsin Şamil Tayyar da beni ısırsın' dedi.

GELSİN BENİ ISIRSIN

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında kavgalara yol açtı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan da CHP'li bir milletvekilinin AK Partili bir milletvekilini ısırdığı iddiası geldi. Bu iddiaya yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel verdi. Özel, 'Eğer öyle bir şey mümkünse Şamil Tayyar'ın kendi kulağını ısırması da mümkün' dedi.

O iT ARANIZDA

CHP'li Özgür Özel'in 'Gelsin Şamil Tayyar beni ısırsın' sözlerine Şamil Tayyar Twitter'dan yanıt verdi. Tayyar. Özel'e 'Isırılmak isteniyorsan o it aranızda dolaşıyor, hatta tam arkanda...' sözleriyle cevap verdi. 




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