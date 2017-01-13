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Burnu kırılan Fatih Şahin oylamaya katıldı

CHP'lilerin saldırısında burnu kırılan Fatih Şahin, Anayasa teklifi oylamasına katıldı.

Siyaset / 13 Ocak 2017 Cuma 00:02
Burnu kırılan Fatih Şahin oylamaya katıldı

Anayasa değişikliği teklifinin maddeleri için yapılan oylamalarda CHP milletvekilleri AK Parti milletvekillerine karşı saldırıya geçti.

Meclis'i savaş alanına çeviren CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmeye çalıştı, bu sırada çıkan kargaşada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e arkadaş yaklaşan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara yumruk atıp kaçtı.

Tedavisini ardından sağlık durumuna aldırış etmeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Meclis'e gelerek oylamaya katıldı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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