Bakan'dan ekmeğe zam açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, un fiyatlarına yapılan yüzde 9'luk zammın ekmek fiyatlarını da etkileyeceği konusunda devam eden tartışmalarla ilgili 'Buğday ve un fiyatlarında ekmeğe zammı gerektirecek bir artış yok' dedi.



Çelik, 'Ekmek üretimi için iş yeri açma ruhsatı ibraz edemeyen, bakanlıktan kayıt belgesi alamayacak' açıklamasında bulundu.