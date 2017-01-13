Bahçeli ve Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi!

Anayasa görüşmelerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Başbakan Yıldırım oylarını kullanmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanının cezai sorumlulukları ve 400 oyla Yüce Divan’a sevk edilmesini içeren 9. madde de 343 oyla kabul edildi.
Oyunu kullanmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümet sıralarına giderek Başbakan Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Her iki lider de oylarını kullanırken milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu kullandı. HDP'li vekiller ise oylamaya katılmadı.