Bahçeli ve Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi!

Oyunu kullanmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümet sıralarına giderek Başbakan Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Her iki lider de oylarını kullanırken milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu kullandı. HDP'li vekiller ise oylamaya katılmadı.