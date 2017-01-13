Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken vatandaşlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkıyor. Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 30-35 dereceye kadar inmesi, vatandaşları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların çöplerde karınlarını doyurmaya çalıştıkları görüldü.



Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için gönüllü vatandaşlar kentin belli noktalarına yiyecek bırakıyor.



Vatandaşlardan Tekin Balcı, 'Eksi 25 derece soğukta yaşıyoruz ve Ardahan buz kente dönüştü. İnsanlar bu soğuk havaya rağmen yaşam mücadelesi veriyor. Devletimizin bu soğuk havada yaşam mücadelesi veren insanlara destek olması lazım. Soğukta donan hayvanlara belediyemiz hayvan barınağında maalesef bakmıyor. Sokak hayvanlarının çokluğu nedeniyle öğrenciler ve küçük çocuklar okula gidip gelmekte sıkıntı yaşıyor. Caddelerimizde adım başı köpek var, insanlar cadde ve sokaklarda gezmeye bile korkuyor' diye konuştu.





Kaynak : İHA