USD (Alış - Satış) : 3,84 - 3,85 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Ankara'da akraba cinayeti: 2 ölü

Ankara’da bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 akrabasını ateşli silahla vurarak öldürdü.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 09:12
Ankara'da akraba cinayeti: 2 ölü
Video için tıklayın

Olay, gece saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akrabası Ömer K. ve Ahmet isimli şahısla aralarında husumet bulunan Ö.D., şahısları Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ateşli silahla vurdu. Ö.D., olaydan sonra gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi.

Olayın ilgililere haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ölüm haberini alan akrabalar, evin önünde sinir krizleri geçirdi. Cenaze çıkarılmadan önce evin önünde toplanan şahıslar arasında arbede yaşandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin gerçekleştiği evde delilleri topladı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

Cinayet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı