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'Abla'lara operasyon: 55 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ‘abla’ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 73 şüpheliden 55’i gözaltına alındı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 12:20
'Abla'lara operasyon: 55 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün "abla" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli birçok ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak : İHA

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıYakalama Kararı


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