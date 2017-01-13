ABD'de yanan evde 6 çocuk hayatını kaybetti

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, iki kardeşini kurtaran annesine yardım etti. Evin tamamını hızla saran yangını söndürme konusunda itfaiye çaresiz kaldı. Yangında, dokuz aylık bir erkek bebek, iki yaşında bir erkek çocuk, 3 yaşında ikiz kız kardeş, biri on, diğeri onbir yaşında iki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Çocukların annesi, Katie Malone, yangından sonra hastaneye kaldırıldı. Katie Malone, 8 yaşındaki kızının yardımıyla biri dört diğeri beş yaşında iki çocuğunu ağır yaralı olarak kurtarabildi. Çocuklar, John Hopkins Hastanesinde yoğun bakıma alındı.



Baltimor İtfaiye şefi Niles Ford, dün olay yerine geldiklerinde acı bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.



Hastaneye kaldırılan anne ve iki kızının hayati tehlikesi sürüyor. Kaynak : İHA