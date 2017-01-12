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Yılmaz: Bana Kılıçdaroğlu'nun önünde kalleşçe saldırdı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından TBMM'de saldırıya uğrayan AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz​, "Arkamdan bana kalleşçe saldırarak sayın genel başkanının önünde nahoş bir tablo sergiledi" dedi.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 01:15
Yılmaz: Bana Kılıçdaroğlu'nun önünde kalleşçe saldırdı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesinin oylaması sırasında arbede çıktı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazı milletvekilleri tarafından darp edildi.

Olayın ardından açıklama yapan Yılmaz, milletvekilleri arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradığını belirterek, 'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, arkamdan bana kalleşçe saldırarak, kafama vurarak sayın genel başkanının önünde nahoş bir tablo sergilemiştir. Bu hareketi şiddetle kınıyorum' diye konuştu.

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