Yıllardır aradığı babasının kadın olduğunu öğrendi!

Adı 'Lee' olark açıklanan kişi, 40 yıl boyunca aradığı biyolojik babasını bulabilmek için 'The Jeremy Kyle Show' programına katıldı. Program ekibi, çekimler sırasında bir telefon geldiğini, Lee'nin babasının cinsiyet değiştirerek kadın olduğu ve 'Michaela' ismini aldığı bilgisini verdi.



Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Lee, sunucu Kyle'dan düşünmek için süre istedi. Bir hafta sonra kararını veren Lee, babası ve üvey kız kardeşi Fern ile buluşmak istediğini açıkladı.







Stüdyoya gelen Michaela, yıllar önce evlatlık verdiği oğluyla el sıkıştıktan sonra kucaklaştı.



'O BENİM AİLEM'



Sunucu Kyle'a babasının kadın olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadığını belirten Lee, 'Ani bir şok yaşadım. Yıllardır aradığınız babanız sizin için çıkıp geliyor. Bu hayatınızı değiştirebilecek bir şey. Michaela hakkında olumsuz duygulara sahip değilim. Özür dilemesine gerek yok, çoktan affedildi. Eğer buraya buluşmaya gelmeseydim hayat boyu pişmanlık duyardım. Babamın artık kadın olması sorun değil, o benim ailem' ifadelerini kullandı.







'YILLARCA PİŞMANLIK YAŞADIM'



Duygulandığını dile getiren Michaela, 'Seni terk edip gittiğim için çok üzgünüm. Bu kadar zaman boyunca sana ulaşmaya çalışmadığım için de üzgünüm. Niye daha önce bu buluşmayı gerçekleştirmediğimiz sorusu kafamda dönüp duruyor. Baba olmak için çok gençtim. 40 yıl önce evlatlık verme dokümanlarını imzaladığımı düşününce 'Keşke yapmasaydım' diyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda tek seçenekmiş gibi duruyordu, ama yıllar boyunca verdiğim kararın pişmanlığını hep yaşadım' dedi.







