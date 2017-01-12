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Uludere'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 17:16
Uludere'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : AA

Terör ÖrgütüPkk


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