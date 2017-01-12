Türkiye fındık ihracatında rekor kırdı

Türkiye, en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığı, geçen yıl en fazla İtalya'ya sattı.



AA muhabirinin derlediği Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 111 ülkeye 227 bin 556 ton fındık ihraç ederek karşılığında bir milyar 981 milyon 334 bin 911 dolar gelir sağladı.



Türkiye'nin 2016 ihracat döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer aldı. Geçen yıl İtalya'ya 51 bin 534 ton fındık satan Türkiye, 453 milyon 87 bin 605 dolar gelir elde etti.



İtalya'yı 50 bin 313 ton fındık ihracatıyla Almanya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 439 milyon 241 bin 337 dolar kazanıldı.



İtalya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa'ya ise 22 bin 467 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 191 milyon 498 bin 609 döviz girdisi sağladı.



Türkiye'nin 2015 yılında en fazla fındık ihraç ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa olmuştu.



- Mozambik'e 30 kilogram fındık satışı



Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını Mozambik'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 30 kilogram olurken, 162 dolar gelir elde edildi.



Mozambik'i, 441 kilogramla Mali ve 451 kilogramla Gine izledi.



Geçen yıl Türkiye ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satarken, yine Afrika ve Güney Amerika'da yer alan birçok ülkeye de fındık ihraç edildi.



- Çin pazarı büyüyor



Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e yapılan ihracat da önceki sezona göre yaklaşık 316 bin kilogram arttı. Çin'e, 2015'te 3 milyon 549 bin 901 kilogram fındık ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 3 milyon 865 bin 873 kilograma yükseldi.



Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sıralamasında Çin 12. sırada yer alarak ABD başta olmak üzere birçok önemli ülkeyi de geride bıraktı.



- İhracatçının hedefi yeni pazarlar



KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği iç fındık miktarının 227 bin 556 ton olduğunu karşılığında ise 1 milyar 981 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu miktarın 2015 yılında 240 bin 137 ton, döviz karşılığının ise 2 milyar 827 milyon olduğunu söyledi.



Geçen yıl ihracatın önemli kısmının önceki yıllarda olduğu gibi İtalya, Almanya ve Fransa'ya yapıldığını dile getiren Sevinç, şunları kaydetti:



'Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü fındık, 2016 yılında 110 civarında ülkeye ihraç edildi. İhracatın büyük bölümü yine Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu ülkelerin başında İtalya, Almanya, Fransa geliyor. Kanada, Polonya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ve İngiltere bu ülkeleri takip ediyor. Bunun yanı sıra AB dışındaki diğer Avrupa ülkelerine, deniz aşırı ülkelere ve diğer ülkelere de fındık ihracatı gerçekleşti.'



Sevinç, hedeflerinin, Türkiye'nin dünya üretim ve ticaretindeki lider konumunu devam ettirmek, bu liderliğini hiçbir şekilde düşürmeyecek üretim ve ihracat politikaları çerçevesinde ihracat seferberliğini başlatmak olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : AA