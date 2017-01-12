Trump: CNN uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde

Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor.



Twitter mesajında Trump, 'CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek.' ifadesini kullandı.



Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için 'uyduruk haberler yapan televizyon ağı' ifadesini kullanmıştı.



Trump basın toplantısında Acosta'ya 'Senin kuruluşun çok kötü.' derken, Acosta da Trump'a 'Bize saldırıyorsunuz, bize bir soru verebilir misiniz' şeklinde karşılık vermişti. Trump daha sonra Acosta'ya, 'Saygısız olma. Hayır, sana bir soru hakkı tanımayacağım. Siz uyduruk haberlersiniz.' diyerek diğer soruya geçmişti.



Kaynak : AA