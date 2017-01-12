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Soğuk hava semt pazarlarını vurdu

Ülke genelinde etkili olan soğuk havayla beraber semt pazarlarında satılan sebzelerinde fiyatları arttı.

Ekonomi / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:03
Soğuk hava semt pazarlarını vurdu

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava, semt pazarlarını olumsuz etkiledi. Perşembe günleri kurulan Fatih Kapalı Semt Pazarı'nda satılan sebzelerinde soğuk havanın etkisiyle fiyatları arttı. Meyve fiyatlarında düşüş olduğu gözlenen pazarda, sebze fiyatlarında yüzde 150 civarında zam geldiği belirtildi.

Pazarcı İsmail Ballı, “Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ürün fiyatlarını yüzde 150'ye yakın etkiledi. Sattığımız ürünlerin çoğu kış aylarında Antalya ve İçel'de bulunan seralardan gelir. İçel'i sel vurdu ve soğuk hava hakim. Hava soğuk olunca ağaçlarda meyve vermedi ve 15 günde toplanan ürün 30 günde toplanmaya başladı.

Biz tezgahımızda domates satamıyoruz. Domates, biber ve patlıcan pazara girmiyor. Patlıcanın kilosu halde 5 TL'dir. Biz patlıcanı burada satsak vatandaşlar almazlar. Domateste halden 1.5 TL'den çıkıyor. Bizim pazarlarımıza gelen müşterilerin ekonomik kapasitesi bellidir. Bir ürünün fiyatı 2 TL'yi geçtiği zaman alamaz. Bizde en uygun fiyatlı ürünleri satmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Diğer pazarcı Yılmaz Tutar da, “Soğuk havalardan dolayı sebze fiyatları pahalandı ama meyve fiyatlarında düşüş var. Elma, portakal ve mandalinanın fiyatlarında düşüş var. 1 TL ile 1.5 TL arasında satıyoruz. Soğuk hava meyve fiyatlarını etkilemedi' dedi.

Kaynak : İHA

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