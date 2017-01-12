Şimşek'ten Merkez Bankası'na mesaj



Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.



'Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak' görüşüne yer veren Şimşek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.



Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, 'Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir.' değerlendirmesinde bulundu.







Kaynak : İHA