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Şimşek'ten Merkez Bankası'na mesaj

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından Merkez Bankası’na mesaj verdi. Şimşek, "Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değildir" dedi.

Ekonomi / 12 Ocak 2017 Perşembe 16:11
Şimşek'ten Merkez Bankası'na mesaj


Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak' görüşüne yer veren Şimşek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, 'Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir.' değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak : İHA

Başbakan YardımcısıTürkiye Merkez BankasıTwitterMehmet Şimşek


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