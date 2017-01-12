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Sakarya’da iki şirkete kayyum atandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 şirkete kayyum atandı.

Ekonomi / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:29
Sakarya’da iki şirkete kayyum atandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sakarya'da 2 şirkete kayyum atandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettikleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları ve FETÖ/PDY'ye üye oldukları' iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

Mobilya ve tekstil alanında faaliyet gösteren iki şirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren hakimlik, Ada Aygün Mobilya İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Aygünler Tekstil Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne kayyum atanmasına karar verdi.

Bu arada, 'Aygünler Tekstil Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi' sahipleri H.A.A. ve M.F.A'nın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Ada Aygün Mobilya İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi sahibi M.A'nın ise soruşturma çerçevesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Sakarya'da soruşturma kapsamında daha önce de 23 şirkete kayyum atanmıştı. Kaynak : AA

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