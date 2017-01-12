USD (Alış - Satış) : 3,85 - 3,86 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,07

Rus büyükelçinin katilinin cenazesi için karar verildi

Rus büyükelçinin katili Mevlüt Mert Altıntaş kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Güncel / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:13
Rus büyükelçinin katilinin cenazesi için karar verildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırıyla öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük sürede Altıntaş'ın cenazesi teslim alınmadı.

24 GÜNDÜR MORGDA BEKLETİLİYOR
Aile tarafından kabul edilmeyen ve yaklaşık 24 gündür Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca işlem başlatıldı.

Yönetmelik hükmü gereğince Adli Tıp Kurumu tarafından Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için belediyeye yazı yazıldı.

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Mevlüt Mert AltıntaşAdalet BakanlığıSilahlı SaldırıÇankaya BelediyesiAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı