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Restoranda tuvalet kavgası

Konya'da içkili restoranda tuvalet sırası yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 09:15
Restoranda tuvalet kavgası

Konya'da içkili restoranda tuvalet sırası yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bir restoranda, iki grup arasında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yasin Saklan (33) ve Hacı Arif Küçükkara (41) bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saklan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.




Kaynak : AA


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