İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darp edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, tutuklu sanık Adil C. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve kasten yaralama suçlamalarından 13 yıl, firari sanık İlknur C. hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kasten yaralama, mala zarar vermek' suçlamalarından 17 yıl ve tutuksuz sanık Pınar D. hakkında ise 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası talep edilmişti.



Meraktan camiye gelmişler



13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Adil C., tutuksuz yargılanan kız kardeşi Pınar D., mağdur olan müezzin Mehmet Kuzgun, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Firari sanık İlknur C.'nin ise halen arandığı bildirildi.



FETÖ'nün darbe girişimine destek olma suçlaması ile hakim karşısına çıkan kafe işletmecisi Adil C., 'Bugüne kadar FETÖ'cülerle oturup su bile içmedim. Ben camiye FETÖ'ye desteklemek için değil, devletimize bir şey mi oldu acaba, bugüne kadar şehitler için bir kere bile sela okunmazken, şimdi neden gece 01.30'da sela okunuyor diyerek korku ve endişe duyarak, meraktan sormaya gittim. Yanımda iki kız kardeşim vardı. Müezzin bize ters cevap verince bu olay yaşandı. Müezzine el kaldırdığım için pişmanım' ifadelerinde bulundu.



Tutuksuz yargılanan Pınar D. ise müezzinin kendilerine tahrik edici cevaplar verdiğini iddia ederek üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Müezzin nasıl darp edildiğini anlattı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığından, İl ve İlçe Müftülüğünden kendisine gelen mesaj üzerine camide sela okumak için bulunduğunu belirten müezzin Mehmet Kuzgun, 'Selayı okuduktan sonra cami girişine geldim. Üzerime doğru gelen 3 kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Bir kişi yüzüme ve karnıma, diğer bir kişi de omzuna taşla vurarak beni darp etti. Bu kişilerden şikayetçiyim' dedi.



Sanıkları ve mağdurları dinleyen hakim, Adil C. tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan Pınar D.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.



