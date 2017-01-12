Meclis'te tartışma yaratan afiş

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.







Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı.















