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Meclis'te tartışma yaratan afiş

TBMM Genel Kurulundaki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerindeki gerilim düşmüyor. Dün gece yarısı meydana gelen arbede sonrasında bugün Meclis'te açılan "köpek giremez" afişi yine tartışma yaşanmasına neden oldu

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 20:09
Meclis'te tartışma yaratan afiş

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.



Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı.







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