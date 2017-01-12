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Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

Kayseri’de 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişi arasında bulunan 5 asker tutuklandı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 22:34
Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker ise yaralanmıştı. Saldırı sonrasında Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan 29 kişiden 6’sı yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakılırken, 23 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından bugün akşam adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 23 kişiden şimdiye kadar A.Ç., S.A., B.U., B.Ö. ve A.A. isimli askerler tutuklanırken, S.D., M.E., A.B. ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi olduğu öğrenilen H.Y. savcılıkça serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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