USD (Alış - Satış) : 3,84 - 3,85 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Kapıkule'de 16 kilometre kuyruk

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar 16 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Güncel / 12 Ocak 2017 Perşembe 15:21
Kapıkule'de 16 kilometre kuyruk

Bulgaristan’da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule’yi vurdu. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan tır alımlarının tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır kuyruğu 16 kilometreyi aştı.

Türkiye’den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine teslim etmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, hem sert iklim şartlarının hem de uzun kuyruklardan dolayı bekleme sürelerinin kendilerini zorladığını söyledi.
Kaynak : İHA

AvrupaKar Yağışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı