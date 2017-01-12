Kapıkule'de 16 kilometre kuyruk

Bulgaristan’da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule’yi vurdu. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan tır alımlarının tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır kuyruğu 16 kilometreyi aştı.



Türkiye’den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine teslim etmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, hem sert iklim şartlarının hem de uzun kuyruklardan dolayı bekleme sürelerinin kendilerini zorladığını söyledi.

Kaynak : İHA