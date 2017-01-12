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Sıcak Haber : Kalp hastasına plastik hap!..

Kalp hastasına plastik hap

Manisa’da iki kez açık kalp ameliyatı olan Çağlar Çil, tedavisi için verilen hapların erimemesi üzerine şüphelendi. Hapların plastik gibi olduğu gören Çil, şikâyetçi oldu

Güncel / 12 Ocak 2017 Perşembe 01:40
Kalp hastasına plastik hap

MANİSA'da bir çocuk babası Çağlar Çil, 2014 yılında kaldırıldığı hastanede beş ay arayla iki defa açık kalp ameliyatı oldu. Metal protez kalp kapağı ile yaşamını sürdüren Çil'e doktorlar tedavisi için kalbin kan pompalamasını kolaylaştırıp, kan akışını düzenleyen yüksek tansiyon ilacı verdi. Çil, iki yıl boyunca bu ilaçları kullandı.

SAATLER GEÇTİ, HAP ERİMEDİ
Ancak, kasım ayında kullandığı ilaç nedeniyle rahatsızlandığını ve kabızlık sorunu yaşayan Çil, dışkısında kalp için kullandığı ilacın aynı şekilde çıktığını farketti. Çil, içildikten 6 dakika sonra erimesi gereken ilacın 24 saat geçmesine rağmen aynı şekilde durmasından şüphelendi. Çil, hapın daha önce kullandıklarından farklı ve plastik gibi olduğunu gördü. İlacın sahte olmasından şüphelenen Çil, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek, şikâyetini anlattı.

Haplar, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderildi.

Manisa Eczacı Odası da, sıkıntının eczanelerden değil, ilacı yapan firmanın üretim bandından kaynaklandığını söyledi.

İlaçlara karşı duyduğu güvensizlik sebebiyle tedavisini ihmal eden Çil, “Hayatım bu ilaçlara bağlı. Bunlar da sahte çıktıktan sonra kime veya ne ye güvenerek yaşayayım” dedi. Kaynak : Hürriyet

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