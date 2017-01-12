Kahraman polis Fethi Sekin'in heykeli dikilecek

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi de içeren açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



'05.01.2017 Perşembe günü saat 16:10 civarında, Adliyemiz C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sırasında olay yerine yakın bir bölgede bulunan Trafik Polis Memuru Fethi SEKİN tarafından, olayı gerçekleştiren teröriste müdahalede bulunulmuş, ardından fiziki takip neticesinde her iki teröristin daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planları engellenmiş, kahraman Polis Memuru son kurşununa kadar teröristlerle çatışmış, olay yerine gelen güvenlik güçlerince de teröristlerin saldırıları engellenmiş ve iki terörist olay yerinde öldürülmüştür. Bilindiği üzere olay esnasında Polis Memuru Fethi SEKİN ile Adliye Personelimiz Musa CAN şehit olmuş, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişi yaralanmıştır.



Hain saldırı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca derhal soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda 18 kişi gözaltına alınmıştır. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde devam ettirilmektedir.

Adliyemize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı, canı pahasına engelleyen ve şehadete yürüyen kahraman polis memurumuzun ve adliye personelimizin adlarının yaşatılması ve şehitlerimizin ailelerine yardım edilmesine yönelik olarak gerekli girişimler başlatılmış olup bu kapsamda;

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca terör saldırısının gerçekleştiği ve kahraman polis memurumuzun şehit olduğu, Adliyemizin bulunduğu cadde olan İslam Kerimov Caddesinin isminin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı alınmış, ayrıca bir parka ve bir okula Fethi Sekin ismi verilmiş, yine Fethi Sekin'in heykelinin yapılarak olay yerine konulması planlanmıştır. Şehit Adliye personeli Musa Can'ın ismi Çınarlı'da 1586/1 sokağa verilmiştir.



Adliye binamız içinde her iki şehidimiz için anma köşesi oluşturulacaktır, Ayrıca gerekli yasal izin alınarak; Şehit Fethi Sekin'in ailesi için Vakıfbank nezdinde TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25, Şehit Musa Can'ın ailesi için Vakıfbank nezdinde TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41, numaralı hesaplar açılarak yardım kampanyası başlatılmıştır.



Bilinmelidir ki, Adliyemize yönelik gerçekleşen hain saldırı, hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, Ülkemize hizmetten asla ayıramayacaktır.

Bu vesile ile terörün nereden ve kimden gelirse gelsin her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve Ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

