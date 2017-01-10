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İki Yangın: 5 Can!

Yangın İstanbul’da 2, Karaman’da 3 kişinin ölümüne yol açtı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 13:01
İki Yangın: 5 Can!

İstanbul Bahçelievler’de 3 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde kömür sobasından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Ekipler daireye girdiklerindeyse iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki yangındaysa, evlerinde bir adam ve 2 kızı hayatını kaybetti. Adamın kızlarını kurtarmak istediği sırada öldüğü öğrenilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İHA

Ermenek


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