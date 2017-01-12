İbrahim Kalın'dan ABD'nin o paylaşımına tepki

Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının resmi Twitter hesabına bir mesaj gönderdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının Suriye Demokratik Güçlerinin 'PKK ile ilişkimiz yok' iddiasını Twitter hesabından paylaşarak PYD'ye destek vermesi olayına, “Şaka mı yapıyorsunuz yoksa Dışişleri Bakanlığı aklını mı yitirdi” dedi.



Sözcü İbrahim kalın, mesajın devamında, “Kimsenin buna inanacağını düşünüyor musunuz? diye sordu ve ABD'ye seslendi: “ABD, terör gurubunu meşrulaştırmaya çalışmayı bırakmalı' dedi.



Kaynak : İHA