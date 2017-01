FETÖ’nün karakutusu Alaattin Kaya’ya şok!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden FETÖ davası olaylı başladı. Davaya müdahil olarak katılan ve şahitliğine başvurulan Hayati Küçük, örgütün gizli yapılanmasını deşifre etmeye devam ediyor. Hayati Küçük'ün açıklamaları üzerine FETÖ'nün karakutusu Alattin Kaya ile aralarında gergin anlar yaşandı.



FETÖ elebaşı Gülen'in bir dönem en yakınındaki isim olan Hayati Küçük, Alaattin Kaya'nın gerçekten FETÖ'nün kara kutusu olduğunu ispatladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılan FETÖ Çatı Davası'nın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Aralarında teröristbaşı Fetullah Gülen, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Mehmet Hanefi Sözen, Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu 7'si tutuklu 73 şüphelinin yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



O FOTOĞRAFI GÖRÜNCE SUSMA HAKKINI KULLANDI



FETÖ'nün kara kutusu ve Zaman gazetesinin eski sahibi Alaattin Kaya davanın bir önceki celsesinde FETÖ ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını ve teröristbaşı Gülen'i tanımadığını iddia etmişti. Hayati Küçük ise davanın bugünkü duruşmasında Kaya'nın geçmiş yıllarda FETÖ içerisinde yer aldığını, hatta bilfiil çalıştığını ispat eden fotoğraflar yayınladı. Bir önceki celsede, 'FETÖ'cü olduğumu, Fetullah Gülen'i tanıdığımı ispatlarsan suçumu kabul edeceğim' diyen Alaattin Kaya, Küçük'ün gösterdiği fotoğrafları görünce susma hakkını kullandı.



İŞTE O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ



Alaattin Kaya, 1995 yılında FETÖ'nün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kurduğu Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'nin açılışına dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i davet etmek için FETÖ elebaşı Gülen adına ikna sürecinde önemli rol oynamıştı.







FETÖ, DÜNYANIN HER YERİNE FETÖ'CÜ POLİSLER YERLEŞTİRDİ



Duruşmanın ilk oturumunda tanık olarak ifade vererek örgütü deşifre etmeye devam eden Hayati Küçük, örgütten ayrılma sürecini anlattı. FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasının temizlenmesiyle tehlikenin geçmeyeceğini belirten Küçük, şöyle konuştu: 'Asıl güç yurt dışında. Bazı ülkelerde FETÖ dışında bir güç tanınmıyor. Örneğin Kuzey Irak'ta, Afrika da birçok ülkede sadece onun sözü ve adı geçerliydi. Kırgızistan'da okullarda 25. mezunlar verildi. Birçok ülkenin dış işlerinde bu okullardan mezunlar var. Bakan, istihbarat başkanı oldular. Sadece burada değil birçok ülkede FETÖ'cü polisler yetiştirildi. Asıl tehlike bunlar. Türkiye'dekileri temizlemekle tehlike bitmiyor. Zekeriya Öz'ün Gürcistan üzerinden elini kolunu sallayarak gitmesini sağlayan da bu ülkelerdeki yapılanmalar' diye konuştu.



'GÖZYAŞLARI İÇİNDE ŞARAP İÇTİM'



Duruşmanın sabahki oturumda dinlenen tanık Hayati Küçük, örgütten ayrılma sürecini anlattıktan sonra 'Yapılan her şey bu yapının çıkarına. Yapıya zarar gelmesin diye olduğumuzdan farklı gözükmemiz isteniyordu. Gürcistan'da bir toplantıda gözyaşları içinde şarap içtim. Orada bize 25 yıldır Cuma namazı kıldırılmadı. Bu yapı bize Peygamberimizin adını unutturdu' diye konuştu.



'O ÜLKELERİN MAFYA YAPILARI FETÖ'YE MUHTAÇ'



Küçük, FETÖ'nün PKK, DHKP/C gibi örgütlere de el attığını iddia ederek, 'Yurt dışında bazı ülkelerde mafya örgütlenmeleri bu yapıdan çekiniyor. Çünkü birçok kurumu ele geçirmiş. O ülkelerin mafya yapıları da FETÖ'ye muhtaç. Bu yapıların faaliyetlerinde alakalılar. İstanbul'daki Reina saldırısını adım gibi eminin başında da sonunda da lojistik desteği bu yapı sağlamıştır'



'BAZILARI KENDİNİ NEDEN ASIYOR?'



İfadesinde 'Kırgızistan'da FETÖ'cü olmayan müftü' yok diyen Küçük, şöyle devam etti: 'Yurt dışında okullarda çalışan birçok kişi bu yapıdan ayrılmak istiyor ancak korkudan ayrılamıyor. Bunların çoğu esaret altında. Ülkelerine gelemiyorlar. FETÖ'yü sevdiklerinden değil, korkularından. Cezaevinde bulunanlardan konuşmak isteyenler tehdit ediliyor. Bazıları kendini neden asıyor? Bunların dışarıda eşleri, anneleri çocukları var. Ben onlara acıyorum. Bunlar yakın zamanda kendi insanlarına suikast düzenleyecekler'



'BUNLARIN MESLEĞİ CASUSLUK'



Küçük, ifadesinde casusluk ve kara para aklama işinin FETÖ'nün en iyi yaptığı iş olduğunu da belirterek, 'Bunların mesleği casusluk. Uluslararası bir casusluk kurumu olsa bunun başındaki Fetullah Gülen olurdu' iddiasında bulundu.



ALAATTİN KAYA İLE TANIK ARASINADA TARTIŞMA



Küçük, ifadesinde FETÖ'nün en küçük adımını atarken bile istişare yaptığını, alınan kararların tamamının istişare sonrası uygulandığını söyledi. 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçanların örgütün önemli isimleri olduğunu ve kaçırılması gereken ve Türkiye'de kalan isimlerin istişare sonrası belirlendiğini iddia eden Küçük, 'Alaaddin Kaya'nın burada bulunmasına şaşırdım' dedi. Bunun üzerine söz alan Alaattin Kaya, Hayati Küçük'ün açıklamaları ile zor anlar yaşadı ve susma hakkını kullandı. Hayati Küçük ile Alaaddin Kaya arasında yaşanan tartışma mahkeme başkanının araya girmesiyle sonlandı.

