USD (Alış - Satış) : 3,85 - 3,86 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,07

Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 04:21
Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Edirne’ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük çevreyolu Kütahya kavşağında devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Çoban ile birlikte otobüste bulunan 31 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

“Hızlı gidiyorduk”

Öte yandan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi, “Arka kapının oradaki koltukta oturuyordum. Zaten hızlı gidiyorduk. Yollarda malum buzlu olduğundan viraja hızlı girince sağ-sol yaptı ve yan devrildi” iddialarında bulundu. Kaynak : İHA

PolisYolcu OtobüsüDireksiyon112 Acil ServisSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı