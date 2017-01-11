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Eski belediye başkanı ölü bulundu!

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyünün belde olduğu dönemde belediye başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Kanatsız, ölü bulundu.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 13:47
Eski belediye başkanı ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, dün gece Benli Oluk Dağı mevkiinde bulunan küçükbaş hayvanlarını ahıra kapatmak için evden ayrılan Mehmet Kanatsız’dan bir daha haber alamayan ailesi durumu Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Gece başlayan arama çalışmalarına kar yağışı nedeniyle sabah devam edildi.

Kanatsız’ın cansız bedenine sabah saatlerinde ahıra yakın bir noktada ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Kanatsız’ın kayarak başını çarpma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

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