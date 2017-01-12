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Eski Başbakan kefaletle serbest

Sırbistan makamlarının çıkardığı yakalama kararıyla Fransa’da gözaltına alınan Kosova’nın Eski Başbakanı Ramush Haradinaj, kefaletle serbest bırakıldı.

Dünya / 12 Ocak 2017 Perşembe 17:15
Eski Başbakan kefaletle serbest

Eski Başbakan ve Muhalefetteki “Kosova’nın Geleceği İçin İttifak” partisinin lideri olan Ramush Haradinaj, Fransız mahkemesi tarafından Fransa’yı terk etmemek ve haftada iki defa polis karakoluna giderek imza atmak kaydıyla kefaletle serbest bırakıldı. 4 Ocak tarihinde tutuklanan Haradinaj’ın pasaportuna da el konulduğu bildiriliyor.

Sırbistan Adalet Bakanlığı, savaş suçlarıyla itham ettiği Haradinaj’ın Sırbistan’a teslim edilmesi için resmi müracaatta bulunmuştu. Daha önce Lahey’deki milletlerarası mahkeme tarafından yargılanan Haradinaj, delil yetersizliği ile aleyhindeki suçlamalardan berat etmişti. 1998 - 1999 yılları arasındaki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kumandanlarından olan Haradinaj, 2015’te de Slovenya’da polis tarafından tutuklandıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak : İHA

BaşbakanPolisKosova Kurtuluş OrdusuAdalet Bakanlığı


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