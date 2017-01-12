Eski Başbakan kefaletle serbest

Eski Başbakan ve Muhalefetteki “Kosova’nın Geleceği İçin İttifak” partisinin lideri olan Ramush Haradinaj, Fransız mahkemesi tarafından Fransa’yı terk etmemek ve haftada iki defa polis karakoluna giderek imza atmak kaydıyla kefaletle serbest bırakıldı. 4 Ocak tarihinde tutuklanan Haradinaj’ın pasaportuna da el konulduğu bildiriliyor.



Sırbistan Adalet Bakanlığı, savaş suçlarıyla itham ettiği Haradinaj’ın Sırbistan’a teslim edilmesi için resmi müracaatta bulunmuştu. Daha önce Lahey’deki milletlerarası mahkeme tarafından yargılanan Haradinaj, delil yetersizliği ile aleyhindeki suçlamalardan berat etmişti. 1998 - 1999 yılları arasındaki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kumandanlarından olan Haradinaj, 2015’te de Slovenya’da polis tarafından tutuklandıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.



Kaynak : İHA