Eren Erdem'den 'ısırma' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Erdem, bir milletvekilinin bacağından ısırıldığını iddia ettiğini söyleyerek, 'Bu işler er meydanında, siyaset meydanında, ülkenin meydanlarında, hayatını ahlaklı ve yiğitçe durmaya adamış insanların işi değildir. Meclis Başkanlığı'na bir başvuruda bulundum. Başvurumuz şu; şahıs bacağında ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epital doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Yaptıralım. O milletvekilinin dediği gibi ben çıkarsam, hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum” şeklinde konuştu.



Erdem, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



“Biz ısırmayız. Biz er meydanında, güreş meydanında onun raconuna göre mücadelede ederiz. Bacağı ısırıldığı iddia edilen milletvekili bizim Ankara Milletvekiline bacağını gösteriyor, ‘bacağımda yara oldu, kaşıntı var'. Ne yapacağım ben'. Muhtemelen ayağına tekme gelmiştir. Burnu kırılan milletvekiline geçmiş olsun diyorum. Kutuplaşma kutuplaşma nereye kadar?”



Kaynak : İHA