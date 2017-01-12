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Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

CHP'li vekillerle AK Partililer arasında Meclis'te yaşanan arbede sırasında CHP'li Erdem'in, AK Parti'li Balta'yı ısırdığı ortaya çıktı.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 09:29
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde gerginlik tırmanarak sürdü. Görüşmeleri aksatmakta kararlı olan CHP milletvekilleri, Meclis'te kavga çıkardı.

EREN ERDEM AK PARTİLİ VEKİLİ ISIRDI
CHP ile AK Parti vekillerinin birbirine girdiği sıralarda CHP'li vekil Eren Erdem'in AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdığı ortaya çıktı.

BÜTÜN AŞILARI YAPTIRDIM
Balta, twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım' dedi.











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