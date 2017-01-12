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Erdoğan'dan flaş 'dolar' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elinde silah olan ile döviz, faiz olanın hedefi aynı.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 14:41
Erdoğan'dan flaş 'dolar' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliyede 34. Muhtarlar buluşmasında konuştu. Erdoğan, ekonomideki döviz saldırısına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomi boyutu olduğunu görüyoruz. Amaç bakımından elinde silah olanlar, elinde faiz olanın bir farkı yok. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Öte yandan elbette bizim de bir takım sıkıntılarımız var. Ama bunların hiçbiri döviz kurunun bu noktaya gelmesine neden olacak şeyler değil. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmek.

Döviz üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı bir önceki saldırıda dövüz bozma hamlesiyle milletimiz karşı koydu. Ben milletimden bu tavrın devam etmesini istiyorum. Tüm ülkenin milletin karının, bekasının söz konusu olduğu durumda bankalar farklı hesaplar içine giremez girmemelidir. İş dünyasına da çağrımı yineliyorum. Gün yatırım yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma günüdür. Türkiye olarak 80 milyon olarak ekonomiyi çökertme gayretleri karşısında milli bir seferberlik anlayışı içerisinde olmalıyız.

Bizden sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza bunu borçluyuz."

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