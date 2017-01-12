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Emekli emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı!

Antalya’nın Kemer ilçesinde alçıdan yapılmış külçe altın olayıyla ilgili de gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 15:36
Emekli emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı!

Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen ve dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Maksut K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, "FETÖ üyesi olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen Maksut K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

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