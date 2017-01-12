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Diyarbakır'da çatışma! 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:29
Diyarbakır'da çatışma! 1 terörist öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi.

Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA

ÇatışmaDiyarbakır Emniyet MüdürlüğüSeyrantepeGazi Yaşargil


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