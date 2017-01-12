Diyarbakır Valiliğince, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen belediye başkan vekilleri, siyasetçi ve iş adamlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, çalışmalar sonucu kentte özellikle görevlendirilen belediye başkan vekilleri, önemli siyasetçi ve iş adamlarına yönelik saldırı gerçekleştirileceği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda 12 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamete güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiği kaydedildi.



'İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen belediye başkan vekilleri, siyasetçi ve iş adamlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.' ifadelerine yer verilen açıklamada, yapılan incelemede etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde tabanca, 2 şarjör, 42 fişek ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirildiği aktarıldı.



Açıklamada, terör ve terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.



Kaynak : AA