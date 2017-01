Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki kavgaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Muhtarla 34. Buluşma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Meclis'teki kavgayla ilgili sert sözler kullanarak 'İkide bir tek adam tek adam diyorlar. Ne tek adamı ya? Bu ülkede bunun kaynağında siz varsınız siz. Bu ülkede CHP'li başkanları valilik yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer daha da geriye giderseniz asıl teke adamcılığı orada görürsünüz. Ben o kadar eski defterleri açmak istemiyorum. Ama gerekirse o defterleri de açarız. Bunlar tereciye tere satmaya kalkıyorlar. Artık bu ülkede bunları yutacak biri yok. Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak. Millet ne derse o olacak. Bunu bilin.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



'2 yılda 400'er gruplar halinde 33 toplantımızı gerçekleştirdik. Her üç haftada bir muhtarlarımızla bir araya geldik. İçeride ve dışarıda yaşadığımız olağanüstü hadiseler arayı biraz olsun açtı. Muhtarlarımızla olan istişarelerimiz bir haspihal şeklinde geçiyor.



Biz öyle çevremizde ve dünyada pek çok örnekleri olduğu gibi nevzuhur millet değiliz. Biz köklü bir devlet geleneğine sahip bir milletiz. Milletimizin tercihleri rastgele değildir. Arkasında büyük bir birikimi, irfan, feraset vardır. 40 yıllık siyaset hayatıda gözüm milletimde oldu. Milli irade, demokrasi, hak ve özgürlükler birileri için laftan ibaret olabilir. Bizler bunların hayata geçirilmesine adadık.



Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları, saldırıları, oyunları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Tıpki 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya kurulmaya bize de yeni bir rol biçilmeye çalışılıyor. Kefeni Çanakkale ve İstiklal Harbinde yırtmıştık. Ülkemizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor, eski hesaplar önümüze sürülüyor. Son 3 yıldır yaşadığımız hadiseler bu hesaplaşmanın birer tezahüründen başka bir şey değildir.



TERÖRLE MÜCADELE



Terör örgütleri üzerinden ülkemize yöneltilen saldırıları birer birer boşa çıkarıyoruz. Asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimzizi gayet iyi biliyoruz. Terör örgütlerinin sadece birer maşadan ibaret olduğunu, asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu gerçeğin de farkındayız; eğer maşaları kırmazsak arkadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bunun için bölücü örgütü kıpırdayamaz hale getirmek için tüm tedbirleri aldık. Bölücü terör örgütüne güvenlik güçlerimiz tarihinin en büyük darbelerini vururken, milletimiz de gerçek yüzlerini görmüş durumdadır. FETÖ ile mücadelemizi tüm cephelerde sürdürüyoruz. DEAŞ denilen örgütü hem kendi topraklarımızda, hem de bölgemizde bitirmekte kararlıyız. Biz bu örgütlerin üzerine gittikçe, dışarıya verdikleri farklı görüntüler ortadan kalıyor, aynı ahtapotun kolları oldukları ortaya çıkıyor.



FETÖ'NÜN SALDIRILARI



Geldiğimiz noktada artık hiç değilse kartların açık oynanmasını umuyoruz. Kimsenin PYD için, 'Bunların PKK ile ilgili yok' diyecek hali kalmadı. Bu bağ delilleriyle ortaya çıktı. Kimsenin 'Bizim tek önceliğimiz DEAŞ'la mücadeledir' diyecek durumu da kalmadı. Türkiye'nin El Bab operasyonu karşısındaki tavrı böyle bir hassasiyet olmadığını gösterdi. 'FETÖ' derseniz, ülkemize ve milletimize düşman kim varsa, tüm imkanlarını onun emrine veren kişiliksiz, kirli, satılık bir örgüt haline geldi. FETÖ'nün Türkiye'de yaşanan darbe rolüne tereddütle yaklaşanlar, Rus Büyükelçisine saldırı sonrası biraz olsun ikna olmuş olduklarını düşünüyorum.



Bu acımasız bir güç meselesidir. Birinci şartı ayakta kalmaktır. Her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan diyoruz. Bu ülkenin evladıysan, vatandaşıysan huzurumuzu bozmadan yersin, içersin, yatarsın eyvallah. Her türlü hakkın da var. İlla terörist olmak gerekmiyor ki, Kürt olup da Cumhurbaşkanı olan büyüklerimiz oldu. Silahlı kuvvetlerimizin içinde en üst makamda olanları gördük.



TBMM'DE YAŞANANLAR



Bakıyorsunuz, şurada Meclis'te anayasa değişikliği çalışmaları olacak, yaşanan tabloyu görüyorsunuz. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, sonra yerine geçer oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konulmadı, söylecek sözü olanlar için oraya konuldu. Terör örgütleriyle parlamentonun önüne gelip, orada eylem yapmaları çok farklı bir şey. Bunlar iyi niyet göstergesi değildir. Demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak bu amaçları olanları bir yere ulaştırmaz.



'HERKES HADDİNİ BİLECEK'



Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak hiçbir şey kazandırmıyor. 15 gün değil, 1 ay. Ben inanıyorum ki, bu parlamentodan çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, milletin iradesine inanıyorsanız, Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine inanıyorsanız bırakın milletin önüne gitsin, millet ne karar veriyorsa biz de eyvallah diyelim. Ama bunlar milletten rahatsız. İkide bir tek adamcılık tek adamcılık, ne tek adamcılığı. Bunun kaynağında siz varsınız. CHP il başkanlarının belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Daha da geriye giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Defterleri açmak istemiyorum ama açarsanız onları da görürsünüz. Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyorlar. Artık bu ülkede bu tür gelenler, aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak, milletin iradesine saygı duyacak.



'BÖLGEYİ ATEŞE VERMEYİ BAŞARDILAR'



Türkiye'de bu oyunu oynayanlar, dün Trump'ın basın toplantısında bir yanlışlık yapıldı, orada benzetti. Bu öyle değil. Kusura bakmasınlar. Bölücü terör örgütü bayrağımızı, vatanımızı ve devletimizi hedef aldı. 15 Temmuz'da tıpkı PKK gibi dört sütunun hepsine saldırdılar. DEAŞ en başından beri İslamın ruhuna, özüne karşı kurulu bir örgüttür. Bu millet İslamla yoğrularak ayağa kalmıştır. DEAŞ'tan İslamı öğrenmek gibi derdimiz yok. Bizim dinimizde DEAŞ gibi bir örgütün yeri de yoktur. Bu örgütü projelendirenler etnik, kültürel fay hatlarında yaşanan kırılmaları değerlendirerek, bölgeyi ateşe vermeyi başardılar.



Bu ülkede kim rejim tartışması açıyorsa, biliniz ki bunların derdi rejim değil, başka bir şeydir. Türkiye'de böyle bir mesele olmadığını onlar da gayet iyi biliyorlar. Hassasiyeti istismar ederek, siyasi muhalefet eksikliğinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her şey olduğu gibi kalsın demek, bağnazlığın dik alasıdır. Ana muhalefetin başındakiler de öyle demiyor mu; diyorlar. İstanbul Belediye Başkanlığı görevine yeni oturdum, hemen şunu dediler: Otobüsleri kadın-erkek ayracaklar. Böyle bir şey gördünüz mü, böyle bir şey yaşandı mı? Bunlara avara kasnak gibi dönüp durdular.



YAŞAM TARZI TARTIŞMASI



Terör örgütleri üzerinden hayat tarzı tartışmaları açmak, terör örgütünün başaramadığını onlara sunmak demektir. İnsaf ve vicdan sahibi herkes hayat tarzıyla ilgili sorun olmadığını bilir. Bu konuda en rahatsız olan biziz. Benim yavrularım başları örtülü olduğu için bu ülkede okuyamadılar, yurtdışına göndermek zorunda kaldım. Biz 14 yıldır bunun mücadelesini verdik, hamd olsun kızlarımız okullarına rahatlıkla, özgür bir şekilde gidebilir hale geldiler. Artık devlet dairelerinde özgürce çalışabilir hale geldi. Peki ne oldu? Ne kaybettik ya? Bu daha önce olsa daha iyi olmaz mıydı? Onun ekmek sahibi olma hakkı yok mu, niye kapıları kapattınız? Bunun sorumlularının kim olduğunu bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz. Kim layıksa ben ona veririm diyor ve ona veriyor.



LAİKLİK TARTIŞMASI



Kimse kusura bakmasın enayi yerine koymasın. Hiçbirinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğu vurgusuna dokunulmamıştır. Birisi Meclis'te konuşma yapıyor, 'O 4 madde değiştirilecek' diyor. Bu ülkede en başta şahsım olmak üzere, tartışmalar şahsım üzerinden yürüyor. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor. İleride yapılacak seçimde kim öle, kim kala. Kimin, nerede, ne zaman öleceğine dair elimizde yazılı bir belge var mı? Bizim tek derdimiz var, bu vatanda, bu millete Rabbimin verdiği ömür süresince hizmet edebilmektir. Bütün bu müzakereleri bu kardeşinizin üzerinden yapmaları manidar. Millete kendini sevdir, milleti sev; millet belki sizin göstereceğiniz adayı seçebilir. Bunlar millete inanmıyorlar, milleti de sevmiyorlar. Millete saygıları yok. Ana muhalefet partisinin geçmişinde ne vardır; CHP il başkanları valiydi, belediye başkanıydı. Tek adamcılık budur. Bizim sorunumuz demokrasi kavramının arkasına sığınıp, milletin iradesini hiçe sayanlarladır. Biz, 'Laiklik devletin tüm inanç gruplarıyla, onlara eşit mesafede olması, tüm inanç gruplarını güvence altına alması demektir' dedik.



Cumhurbaşkanı oldum diye bu mücadeleden vazgeçmemi bekleyenler varsa, onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim. Dün olduğu gibi Türkiye'nin, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önde olmayı sürdeceğim. Cumhurbaşkanı sıfatıyla 79 milyon vatandaşımızın her birinin temsilcisi olduğumu aklımdan çıkarmayacağım. Acaba garip guraba, fakir fukaranın, sessiz yığınların sesi olabilir miyim, hep bunun gayreti içinde oldum. Kurduğum parti, başka partililere nasip olmayan ve kesintisiz bir şekilde 14 yılı aşkın bir süre iktidarı elinde bulundurdu. Halkın oylarıyla ilk Cumhurbaşkanı oldum. Bu zamana kadar laiklikle meselemiz olmadı ki bundan sonra olsun. Doğrudan milletin oylarıyla seçildiğim için yaptığım her eylemin hesabını vermek mecburiyetindeyim. Türkiye'nin milletiyle en fazla içiçe olan, dertleşen cumhurbaşkanıyımdır. Bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da özellikle yaptığım ziyaretler ortada. Cumhurbaşkanlığı görevine başladığımdan beri 82 kez il ziyareti yaptım. Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağız dedik.



DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA



Elinde silahı, bombası olan teröristle, elinde doları, eurosu, faizi olan teröristle arasında hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmektir. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Bizim de bir takım sıkıntılarımız var. Hiçbir ülkemizdeki döviz kurunun bu seviyelere gelmesinin nedeni olamaz. Kendi varlıklarını inşa ettikleri zemini tahrip ediyorlar. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı her ülke tedbirini almanın yollarını arıyor."