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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Bilecik'e tebrik, Fatih Şahin'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik'i tebrik ederken Meclis'teki kavgada burnu kırılan Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Bilecik'e tebrik, Fatih Şahin'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir' denildi.

FATİH ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık bir saat süren ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti. Kaynak : İHA

Türk Sanayicileri ve İşadamları DerneğiCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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