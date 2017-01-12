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Coen Kardeşler TV dizisi çekmeye hazırlanıyor

Amerikalı senarist ve yönetmen Coen kardeşler, ilk kez televizyon için dizi çekmeye hazırlanıyor.

Kültür-Sanat / 12 Ocak 2017 Perşembe 12:22
Coen Kardeşler TV dizisi çekmeye hazırlanıyor

Annapurna Yapım Şirketi, Joel ve Ethan Coen kardeşlerin üzerinde çalıştığı 'The Ballad of Buster Scruggs' adlı dizinin Western içerikli olacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada Coen kardeşlerin senaryosunu yazıp yönetecekleri dizinin 'yenilikçi televizyon ve tiyatro yaklaşımıyla' çekileceği belirtildi.

'Raising Arizona', 'Fargo', 'The Big Lebowski' ve 'No Country for Old Men' gibi filmlere imza atan Coen kardeşler, daha önce televizyon için proje yapmamıştı.

Ethan Coen, 2015'teki Cannes Film Festivali'nde 'çok uzun süredir televizyon şovu izlemediğini' söylemişti.

İkili, 'Fargo' adlı filmlerinin televizyona uyarlanmasına da katkıda bulunmamıştı.

13 kez Oscar'a aday gösterilen Coen Kardeşler, 1995'te 'Fargo' ile 'En İyi Orijinal Senaryo', 2007'de de Türkiye'de 'İhtiyarlara Yer Yok' adıyla gösterime giren 'No Country for Old Man' ile 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' alanlarında Oscar'a layık görülmüştü.

Kaynak : AA


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