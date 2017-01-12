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CHP'nin erken seçim çelişkisi

Genel Kurulda CHP'li Baykal ve Özel'in ard arda yaptığı erken seçim açıklamaları kafaları karıştırdı.

Güncel / 12 Ocak 2017 Perşembe 23:45
CHP'nin erken seçim çelişkisi
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Meclis Genel Kurulunda Anayasa Teklifi'nin 7. maddesi görüşülürken kürsüye gelerek konuşma yapan Baykal, 'Erken seçim tehditse Meclis'e hakaret sayarım. El Bab'ta şehitler varken, erken seçim tartışanı kınıyorum. Seçim tehditine boyun eğecek milletvekili varsa onu da kınıyorum' dedi.

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Deniz Baykal'ın erken seçimin konuşulmasına gösterdiği bu tepkinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına konuştuğunu belirterek 'Hodri meydan millete gidelim. Erken seçim istiyoruz' açıklamasında bulundu.

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