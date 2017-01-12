CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşma yaptığı sırada kürsüyü koruma altına aldı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kürsüden TBMM'ninin görev ve yetkilerine ilişkin konuşma yaptı. Özel, halkın kürsüsünü korumaya aldıklarını belirtti. Daha sonra bütün CHP milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini uyararak, milletvekillerinin bulundukları gruba dönmeleri için istekte bulundu. CHP milletvekillerinin yerlerine oturmadığını gören AK Parti milletvekilleri de yerlerine oturmadılar ve beşinci madde üzerine konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal'ı koruma altına aldılar. Ünal, CHP milletvekillerinin sıralara vurmaları ve alkışlı protestoları arasında konuşmasını yaptı. Önergeleri okutan ve oylatan Aydın, oturuma tekrardan ara verdi.













Kaynak : İHA