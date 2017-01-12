Cem yılmaz laboratuvar açtı

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Darıca'da bulunan Kazım Karabekir ilkokuluna bir firmanın yaptırmış olduğu Fen Laboratuvarının açılışına katıldı.



Açılışa katılan isim Cem Yılmaz olunca espriler havada uçuştu. Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen açılışa Komedyen Cem Yılmaz'ın yanı sıra, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü İsmet Yılmaz, PLAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatipoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







“Öğrencilerin ciddiye alındıklarını gözlerinde gördüğüm için mutlu oldum”



Açılış öncesinde bir konuşma yapan komedyen Cem Yılmaz, “Bir okulun binadan ibaret olmadığını biliyoruz. Bir okul çatısının altında olunduğu zaman orada mütevazı kelimesini düşünmüyorum. Çünkü burada ki potansiyel gençler, akla gelebilecek en güzel şeyi, en olumlu şeylerin olduğu bir yer. Dolayısıyla burada gördüğünüz çocuklar bizim iyi birer versiyonumuz olacak diye hayal ediyoruz. Çocukların bu çatı altında ciddiye alındıklarını hissettiklerini gördüm. Önlüklerini giymişler, kendilerini bilim dünyasına adım atmış olarak gördüm. Bu potansiyeller ciddiye alındığı zaman ne kadar gözlerinde bir ışıltı oluyor onu gördüm. Bu genç kardeşlerimizin bizlerin daha iyi bir versiyonu olacağını düşünerek onlara ümit vermek, onlara ciddiye alındıklarını hissettirmek için onlarla beraber bir deney yapacağım. Uzun zamandır kimyadan uzağım bakalım ne olacak bilmiyorum. Benim fiziğim iyidir” dedi.







“Laboratuvar inşallah açıldığı gibi ertesi gün, çocuklar bozarsınız diyerek kapatılmaz”



Öğrencilik zamanlarından küçük bir anı paylaşan Yılmaz, “İlkokulda ve Ortaokulda laboratuvarımız yoktu. Hatırlarlar öğretmen arkadaşlarım bir tane bir kabın içerisinde civa vardı, arada bir kimya derslerinde civayı şöyle bir gösterip kaçıyorlardı. Onun için laboratuvar inşallah bugün açıldığı gibi ertesi gün aman çocuklar bozarsınız diyerek kapatılmaz” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Cem Yılmaz ve protokol Fen Laboratuvarının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından laboratuvara giren Yılmaz, öğrencilerle kimya deneyi yaptı. Deney sırasında Yılmaz, yaptığı esprilerle laboratuvarda bulunanları kahkahalara boğdu. Yapılan deneyin ardından laboratuvarın içinde bulunan tahtaya kendi karikatürünü yaparak imzasını attı. Diğer sınıflarda bulunan öğrencilerin ricasını kırmayan Yılmaz, sınıflara giderek öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilik yıllarına geri dönerek sıraya oturdu.



Program sonunda Cem Yılmaz okuldan ayrılmadan önce öğretmenler, öğrenciler Yılmaz ile fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle kıyasıya yarışırken ünlü komedyen fotoğraf çekilmek isteyen herkesle tek tek fotoğraf çekildi. Kaynak : İHA