Caps'e inanan CHP'li vekil rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katıldı.



CAPS İLE SİYASET..

Görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia eden CHP'li Selina Doğan; anayasa değişikliği teklifini hatırlattı: 'Çeyrek dolar diye kandırdıklarınız size bütün hayır diyecek! Bekleyin ve görün'



CHP'li vekilin bu paylaşımı, Türkiye'de ana muhalefetin ne durumda olduğunu da gözler önüne serdi.







GÖRSELİN ORJİNAL HALİ





