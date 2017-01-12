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Çanakkale'de Kanlı Büfe Baskını 2 Ölü

Çanakkale’de gece yarısı bir büfeyi basan kimliği belirsiz kişinin rastgele açtığı ateş sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Olaydan sonra soruşturma başlatan Çanakkale polisi zanlıyı tespit edebilmek için çevredeki MOBESE kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 15:35
Çanakkale'de Kanlı Büfe Baskını 2 Ölü

Edinilen bilgiye göre, olay Setboyu Caddesi Oğuz Sokak'taki bir büfede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Büfeye gelen kimliği belirsiz kişi büfede oturan 6 kişinin üzerine rastgele ateş açtı. O sırada büfede bulunan Mehmet Onat (22) ve Adem Sema (26) isimli gençler vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olayın ardından büfeden koşar adımlarla çıkıp izini kaybettirdi. Kanlar içerisinde yerde kalan 2 genç olay yerine gelen 112 ambulansıyla kaldırıldıkları hastanede can verdi. Polis ekipleri, saldırganın kimlik tespiti için çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor Kaynak : İHA

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