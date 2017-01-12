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Bülent Turan'dan CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin "siyasi parti gibi değil, adeta sokak kabadayısı gibi davrandığını" ifade ederek, "Darbeciler gibi Meclis kürsüsüne el koymaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz, bunu herkes bilsin." dedi.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 19:04
Bülent Turan'dan CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavga ve CHP'nin kürsüyü işgal etmesi' ile ilgili, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin sağduyulu ortamda geçmesi için AK Parti milletvekilleri olarak insanüstü çaba gösterdiklerini söyledi.

CHP'nin, 'siyasi parti gibi değil, adeta sokak kabadayısı gibi davrandığını' belirten Turan, şöyle konuştu:

'Ancak ne yazık ki CHP, komisyonda başlattığı kavgacı tutumunu Genel Kurulda da sürdürüyor. Kürsü işgalinin demokratik bir tepki olduğunu iddia ediyorlar. Milletvekillerinin söz hakkını engellemek, dünyanın neresinde görülmüş? Bu, demokratik tepki değildir, zorbalıktır. Meclis kürsüsü, savaş meydanlarında kazanıldı. 15 Temmuz'da milletvekilleri canını ortaya koyarak o kürsüyü korumaya çalıştılar.

O kürsü, bütün milletin kürsüsüdür. CHP hangi hakla milletin kürsüsünü işgal ediyor? Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin, kavganın içinde olmamasına rağmen olayları seyrederken bir CHP'li milletvekilinin hedef gözeterek vurması sonucu yaralandı. CHP'liler çıkıp özür dileyeceklerine hala 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali AK Parti'yi suçluyorlar. Dün akşam iki CHP'li milletvekilinin, iki milletvekilimize arkadan saldırmış olması da tesadüf değil, karakter meselesidir.'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, parti olarak milli irade ve TBMM'ye sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayarak, 'Darbeciler gibi Meclis kürsüsüne el koymaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz, bunu herkes bilsin.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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