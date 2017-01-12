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Bu mesaja dikkat! Iphone cihazlarını kitliyor

Geçtiğimiz aylarda Iphone kilitleyen video ortaya çıkmıştı. Bu video çok kısa sürüyor ve oynatıldıktan 30 saniye sonra cihazı kilitleyerek kullanılamaz hale getiriyordu. Cihazınızı çalışır hale getirebilmek içinse telefonu zorla yeniden başlatmanız gerekiyordu.

Teknoloji / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:56
Bu mesaja dikkat! Iphone cihazlarını kitliyor

Benzer bir Iphone mesajı ortaya çıktı. Mesaj aynı şekilde çalışıyor. MMS formatındaki bu mesaj Iphone üzerindeki mesajlaşma uygulaması message.app uygulamasını kısa zaman içinde çökertiyor. Telefon üzerinde nereye dokunursanız dokunun telefonunuz yanıt vermiyor. Fakat Home tuşunu kullanarak uygulamayı kapatabilirsiniz.

MMS mesaj yoluyla telefonunuz kitlendiği takdirde message.app uygulamasını kapatarak bu uygulamayı tekrar çalıştırabilmeniz mümkün. Yani telefonunuz üzerinden mesajlaşma yapmanız engelleniyor. Hatanın onarılaması için telefonunuz üzerinde özel bir bağlantı açmanız gerekiyor. Bu hata iOS 10.2.1 işletim sistemi üzerinde belirlenmiş. Hatanın diğer iOS sürümlerinde mevcut olup olmadığı konusunda ise bir bilgi yok.

Video bize iPhone telefonumuza bilinmeyen kaynaklardan gelen MMS mesajları açmamamız konusunda uyarıyor. Apple bu hata ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil, hatanın ne zaman düzeltileceğine ilişkin bilgide henüz paylaşılmadı.


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