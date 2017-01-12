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Binlerce çalışanın beklediği haber

Memurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.

Ekonomi / 12 Ocak 2017 Perşembe 09:56
Binlerce çalışanın beklediği haber

Maliye Bakanlığının '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin yürürlüğe gireceği 15 Ocak'tan 14 Ocak 2018 tarihine kadar olan dönemi kapsayan sürede ek gösterge durumlarına göre memurlardan günlük 1,18 lira ile 4,59 lira, sözleşmeli personelden de brüt maaş tutarlarına göre günlük 1,41 lira ile 5,50 lira arasında değişen tutarlarda günlük öğle yemek bedeli tahsil edilecek.

Merkezi YönetimResmi GazeteSözleşmeli


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