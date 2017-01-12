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Beşiktaş'tan Trabzon'a transfer

Trabzonspor, Olcay Şahan'ı Beşiktaş'tan transfer etti.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:08
Beşiktaş'tan Trabzon'a transfer

Beşiktaş, KAP'A yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 200 bin euro fesih bedeli ödeyerek Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı

Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.

5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.



Olcay ŞahanEuroTrabzonsporBeşiktaş


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